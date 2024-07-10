وزارة الداخلية بغزة تحذر الفلسطینیین من الانصياع لتوجيهات الاحتلال بإخلاء غزة

وقالصرحت الداخلية بغزة في بيان لها : ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من منشورات تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم والتوجه جنوباً، يأتي في إطار الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه جيش الاحتلال تجاه المواطنين.

وأضافت، "يحاول جيش الاحتلال نشر بعض الصور لمرور نازحين بهدف خداع المواطنين واستدراجهم، وإننا نحيي صمود المواطنين ورفضهم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ووسائل الضغط والإرهاب النفسي التي يمارسها".

ووجهت وزارة الداخلية بغزة، المواطنين الفلسطينيين، في حال وجود خطر على حياتهم إلى الانتقال لمكان قريب من منطقة سكنهم لحين زوال الخطر، مع التأكيد أنه لا وجود لأي مكان آمن في كافة محافظات القطاع من شماله إلى جنوبه.

انتهی**2054

_____________________________

المصدر / وکالات فلسطینیة

