١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85535880
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Dossier

وزارة الداخلية بغزة تحذر الفلسطینیین من الانصياع لتوجيهات الاحتلال بإخلاء غزة

١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ م
رمز الخبر: 85535880
وزارة الداخلية بغزة تحذر الفلسطینیین من الانصياع لتوجيهات الاحتلال بإخلاء غزة

طهران/10 تموز/یولیو/ارنا-حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الفلسطینیین من الاستجابة لوسائل الضغط النفسي الذي يتبعه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين لإخلاء مدينة غزة بشكل كامل، وذلك عبر إيهامهم بأنه "يوجد ممرات أمنة"، واصفة إياها "ممرات للموت ولقتل المواطنين على قارعة الطريق كما حدث على مدى الشهور السابقة".

وقالصرحت الداخلية بغزة في بيان لها : ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من منشورات تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم والتوجه جنوباً، يأتي في إطار الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه جيش الاحتلال تجاه المواطنين.

وأضافت، "يحاول جيش الاحتلال نشر بعض الصور لمرور نازحين بهدف خداع المواطنين واستدراجهم، وإننا نحيي صمود المواطنين ورفضهم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ووسائل الضغط والإرهاب النفسي التي يمارسها".

ووجهت وزارة الداخلية بغزة، المواطنين الفلسطينيين، في حال وجود خطر على حياتهم إلى الانتقال لمكان قريب من منطقة سكنهم لحين زوال الخطر، مع التأكيد أنه لا وجود لأي مكان آمن في كافة محافظات القطاع من شماله إلى جنوبه.

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المصدر / وکالات فلسطینیة
 

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