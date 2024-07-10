قاليباف الى روسيا لحضور اجتماع رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمجموعة بريكس

علما ان زيارة قاليباف الحالية الى روسيا، جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس الدوما "فياشيسلاف فالودين"، وايضا دعوة رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي السيدة "فالنتينا ماتفيينكو".

كما تجدر الاشارة، بانه في ضوء المباحثات المكثفة والتفاعلات الواسعة التي جرت على صعيد السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الشهيد رئيسي خلال العام الماضي، تم في نهاية المطاف انضمام ايران مع 3 دول اخرى الى مجموعة الـ "بريكس"، ليبلغ مجموع اعضاء هذا التكتل في الوقت الحالي، 9 دول من القوى الناشئة في العالم.

وبذلك، فإن زيارة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، الى روسيا اليوم، هي بمثابة اول حضور رسمي للجمهورية الاسلامية في اجتماعات مجموعة بريكس.

انتهى ** ح ع