بزشكيان في رسالة لهنية: ايران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم

وفي هذه الرسالة، وجّه بزشكيان الشكر والتقدير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على رسالة التهنئة التي تلقاها منه لمناسبة بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على تمسكها بالمبادئ والأهداف السامية للثورة الإسلامية وفي إطار مُثُل الإمام الخميني (رض) وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية مد ظله العالي، ترى أن من واجبها الإنساني والإسلامي دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والتمييز العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني، وستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كافة اهدافه وحقوقه وتحرير القدس الشريف.

واضاف: إنني على يقين أنه في ظل الموقف التاريخي لشعب فلسطين المقاوم وغزة المظلومة القوية والنضال البطولي لمقاتلي المقاومة الفلسطينية في الحرب الحالية، فإن النصر والظفر الإلهي سيتحققان لفلسطين العزيزة.

وختم الرئيس الايراني الجديد رسالته، سائلا العلي القدير موفور الصحة والرفعة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والعزة والحرية لشعب فلسطين، والمقاومة والنصر الالهي للمجاهدين الابطال، والرحمة الالهية الواسعة لشهداء فلسطين الابراء.

انتهى ** 2342