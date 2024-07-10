قاليباف يصل الى سان بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول بريكس

وتاتي زيارة قاليباف إلى روسيا بدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، وكان في استقباله في مطار بولكوفو الدولي كبار المسؤولين البرلمانيين الروس وكذلك السفير الايراني كاظم جلالي.

وسيعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة البريكس يومي الخميس والجمعة في سان بطرسبورغ، حول موضوع دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل.

وفي اليوم الأول من هذا الاجتماع الذي سيعقد بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورؤساء البرلمانات وغيرهم من المسؤولين البرلمانيين في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، سيتم البحث حول آفاق تعزيز التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء.

ويبدأ اليوم الثاني للمنتدى البرلماني لدول البريكس بجلسة عامة في شكل موسع، يناقش فيها المشاركون دور البرلمانات في التجارة متعددة الأطراف وكيفية التغلب على التهديدات الناجمة عن الأزمات العالمية.

وسيكون التعاون الإنساني والثقافي بين البرلمانات موضوع الاجتماع العام الثالث لهذا المنتدى.

انتهى ** 2342