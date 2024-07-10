رئيس اقليم كردستان لبزشكيان: مستعدون لتعزيز العلاقات

وفي بيان له، أعلن مكتب رئيس إقليم كردستان العراق مساء الاربعاء، ان نيجرفان بارزاني اجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وجدد رئيس إقليم كردستان العراق التهنئة لمسعود بزشكيان لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، وتمنى له التوفيق في اداء المهام والمسؤوليات.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، اكد بارزاني ان إقليم كردستان العراق وأهالي الإقليم مستعدون لتعزيز اواصر الصداقة التاريخية مع ايران والتعاون المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات بناء على الاحترام والمصالح المشتركة وحسن الجوار لتحقيق التطور الثنائي.

وأشار رئيس إقليم كردستان الى لقائه الاخير مع قائد الثورة الاسلامية وكبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغبة اربيل للتعاون المشترك لبناء مستقبل افضل لإيران وكردستان العراق بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة، مبديا ثقته بأن ولاية مسعود بزشكيان ستؤدي الى ترسيخ الصداقة بين ايران وكردستان العراق.

من جانبه، أشار الرئيس الايراني المنتخب، الى اواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين ايران وإقليم كردستان العراق، وأعرب عن شكره لنيجرفان بارزاني على التهنئة، مؤكدا في ذات الوقت على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان.

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