أمين عام مجلس التعاون يهنئ بزشكيان لفوزه بانتخابات الرئاسة

واعرب البديوي عن سروره وقدم خالص تهانيه بفوز بزشكيان في انتخابات الرئاسة الايرانية، معتبرا هذا الفوز مؤشرا على ثقة ودعم الشعب الايراني لتوجهاته وحكمته وتطلعاته المستقبلية.

واضاف: إننا في مجلس التعاون نرغب في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المفيد مع جمهورية إيران الإسلامية، بما يخدم مصالح شعوبنا على اساس القوانين الدولية ومبادئ احترام حسن الجوار كما نؤكد على أهمية الحوار البناء والعمل المشترك في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون: بما أن نجاحكم في هذه الانتخابات قد تحقق في وقت حرج تحتاج فيه المنطقة إلى جهود مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى، فإننا نعتقد أن فخامتكم ستقودون البلاد بحكمة وبصيرة بما يساعد في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

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