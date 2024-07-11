بزشكيان: متابعة السياسات العامة المرسومة من قبل قائد الثورة اهم برنامج عمل للحكومة القادمة

جاء ذلك في تصريح ادلى به بزشكيان خلال استقباله في مكتبه يوم الاربعاء رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني ونائبه حجة الاسلام علي اصغر حجازي.

وقدم حجة الاسلام محمدي كلبايكاني وحجة الاسلام حجازي خلال هذا اللقاء التهاني للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة حصوله على ثقة الشعب ، وأعربا عن أملهما في أن يتمكن من النهوض بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه من خلال استثمار الطاقات المتنوعة والكثيرة للبلاد .

بدوره اعرب الرئيس بزشكيان عن شكره لحضور حجة الاسلام محمدي كلبايكاني وحجة الاسلام حجازي، واعتبر متابعة السياسات العامة المرسومة من قبل قائد الثورة الاسلامية والتي تم تعميمها للتنفيذ، بأنها أهم برنامج عمل للحكومة المقبلة وآفاق التنمية في البلاد.

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