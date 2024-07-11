زعيم حزب جمعية علماء الاسلام الباكستاني يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

وقال مولانا فضل الرحمن، في رسالة إلى الرئيس الايراني المنتخب، يوم الاربعاء، إننا نشاطر الشعب الايراني سعادته بنجاح إجراء الانتخابات وفوز رئيسه المنتخب، ونؤيد بقوة تعزيز العلاقات الثنائية في المرحلة الجديدة.

واضاف: إن شعب باكستان، يشاطر شعب إيران الشقيق، في افراح إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح وسلام.

وقال: إن فوزكم يظهر النهج الديمقراطي والثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني لكم، والتي أدت إلى تصويت غالبية الشعب لكم.

واضاف مولانا فضل الرحمن: نؤكد لكم أننا لن نتردد في التعاون من أجل تعزيز العلاقات الإيرانية الباكستانية، ومن المؤكد أن اواصر هذه العلاقات ستصبح أقوى خلال فترة ولايتكم الرئاسية وسيتوسع تعاوننا الاقتصادي.

انتهى ** 2342