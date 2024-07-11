جنود الاحتلال وآلياته في غزّة ورفح تحت نيران القذائف والعبوات

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بعبوتَي من نوع "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزّة.

كما أوقعت كتائب القسّام قوّة إسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، في كمينٍ بعد تفجير عبوتين مُضادتين للأفراد، في حي تل الهوى، مضيفةً أنّ "مجاهديها رصدوا هبوط عددٍ من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى القوّة الإسرائيلية بعد وقوعها في الكمين".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت كتائب القسّام أنّ "مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى".

وفي جنوبي القطاع، تمكّنت كتائب القسّام من تفجير عبوةٍ ناسفة مُضادة للأفراد في قوّةٍ هندسية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيلٍ وجريح، بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح.

كذلك، نشرت كتائب القسّام مشاهد من الإغارة على مقرّ قيادة عمليات "جيش" الاحتلال المتحصّنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان في مدينة رفح.

من ناحيتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها فجّرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة بشكلٍ مُسبق في حي تل الهوى.

كما استهدفت سرايا القدس حشود قوات "جيش" الاحتلال، المتوغلة في حي تل الهوى، بقذائف الهاون محققةً إصاباتٍ مُباشرة.

وأيضاً، قالت سرايا القدس إنّها فجّرت عبواتٍ بآليات العدو، واشتبكت من النقطة صفر مع جنود الاحتلال في مناطق التوغل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، معلنةً أنّ مجاهديها "قنصوا جندياً إسرائيلياً في محيط تلة المنطار شرقي حي الشجاعية".

وفي جنوبي قطاع غزّة، اشتبك مجاهدو سرايا القدس مع قوّةٍ إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي غزّة، موقعةً أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

أمّا كتائب شهداء الأقصى، فأعلنت أنّها قصفت حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح .

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من استهدافها غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من ناحيتها، نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد لاستهدافها موقع "كوسوفيم" العسكري شرق القرارة بصاروخين من نوع 107.

ويوم امس، أعلنت"كتائب القسّام، تنفيذها كميناً محكماً في حي تل الهوى في مدينة غزة. وأوضحت أنها استهدفت قوّة إسرائيلية راجلة بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول هذه القوّة إلى مقتلة الكمين.

وكذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي جديد وهو الرقيب طال لاهت (21 عاماً) ومقاتل في وحدة مجلان، تشكيل "الكوماندوس"، وقد قتل بنيران قنّاصٍ خلال معارك شمالي القطاع.

وبمقتله، ارتفع عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي إلى 681 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

انتهى ** 2342