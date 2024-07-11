روسيا تامل بتوقيع اتفاقية التعاون الشامل مع ايران في المستقبل المنظور

ونقلت وكالة انباء تاس الروسية عن رودنكو اشارته الى عقد اجتماعات عديدة خلال السنوات الاخيرة بين طهران وموسكو ليقول ان مخرجات هذه الاجتماعات ساهمت في ان تتحول ايران الى واحد من اهم شركاء واصدقاء روسيا.

واضاف رودنكو ان بلاده تعمل حاليا على التوقيع على اتفاق اساسي جديد مع ايران يشتمل على جميع مجالات التعاون معربا عن امله بان يتم قريبا الانتهاء من صياغة الوثيقة النهائية للتعاون الشامل بين البلدين.

واكد مساعد وزارة الخارجية الروسية ان هذا الاتفاق الجديد للتعاون الشامل، سيشكل القاعدة التي ستقوم عليها العلاقات بين روسيا وايران خلال العقود المقبلة.