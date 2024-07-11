١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رمز الخبر: 85536119
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journalistکاظم شماعییان

روسيا تامل بتوقيع اتفاقية التعاون الشامل مع ايران في المستقبل المنظور

١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رمز الخبر: 85536119
روسيا تامل بتوقيع اتفاقية التعاون الشامل مع ايران في المستقبل المنظور

طهران/ 11 تموز/يوليو/ارنا – اكد مساعد وزير الخارجية الروسي اندري رودنكو ان ايران تحولت الى واحد من اهم شركاء واصدقاء روسيا قائلا ان موسكو تامل ان يتم التوقيع على اتفاقية التعاون الشامل مع طهران في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة انباء تاس الروسية عن رودنكو اشارته الى عقد اجتماعات عديدة خلال السنوات الاخيرة بين طهران وموسكو ليقول ان مخرجات هذه الاجتماعات ساهمت في ان تتحول ايران الى واحد من اهم شركاء واصدقاء روسيا.

واضاف رودنكو ان بلاده تعمل حاليا على التوقيع على اتفاق اساسي جديد مع ايران يشتمل على جميع مجالات التعاون معربا عن امله بان يتم قريبا الانتهاء من صياغة الوثيقة النهائية للتعاون الشامل بين البلدين.

واكد مساعد وزارة الخارجية الروسية ان هذا الاتفاق الجديد للتعاون الشامل، سيشكل القاعدة التي ستقوم عليها العلاقات بين روسيا وايران خلال العقود المقبلة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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