١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رمز الخبر: 85536253
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journalistکاظم شماعییان

وزير الداخلية: زوار الاربعين، سيزورون كربلاء المقدسة عبر الحدود في اقل فترة زمنية

١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رمز الخبر: 85536253
وزير الداخلية: زوار الاربعين، سيزورون كربلاء المقدسة عبر الحدود في اقل فترة زمنية

قصر شيرين/ 11 تموز/يوليو/ارنا – قال وزير الداخلية احمد وحيدي اليوم الخميس في معرض اشارته الى التنسيق بين الجانبين الايراني والعراقي لتسهيل عبور زوار الاربعين، قال ان الزوار سيزورون كربلاء المقدسة عبر الحدود في اقل فترة زمنية ممكنة.

واضاف وحيدي لدى لقائه وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري في معبر خسروي الحدودية (غرب) ان لدينا خطة لنتفقد مع وزير الداخلية العراقي، حدود خسروي ومهران وجذابة وشلمجة في ايران للتعرف على المشاكل وبالتالي معالجتها.

واوضح انه تم بحث عدة موضوعات مع الجانب العراقي في مجال حدود خسروي بما فيها نقل الزوار بالحافلات الايرانية في بداية الطريق لتوصيلهم الى محطة نقل الركاب ومساعدة منظومة النقل العراقية.

واكد ان حدود خسروي وشلمجة وجذابه ومهران وباشماق وتمرجين جاهزة لتقديم الخدمة لزوار الاربعين الحسيني، كما تم اعداد حدود سومار لتنقل المواكب.

واوضح وزير الداخلية ان 4 ملايين زائر عبروا العام الماضي الحدود الايرانية.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري قد وصل صباح اليوم الخميس الى حدود خسروي.

ويقوم وزيرا داخلية البلدين بزيارة الحدود المشتركة المخصصة لزوار الاربعين وكذلك البنية التحتية في حدود خسروي ويشاركان في اجتماع مشترك في خسروي بهدف دراسة سبل تسهيل تنقل زوار الاربعين الحسيني.

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journalistکاظم شماعییان

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