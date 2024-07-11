نائب قوات الشرطة: فتنة الاعداء في الجزر الثلاث، فشلت بوعي وانسجام الناس

واضاف العميد رضائي خلال زيارته لجزيرة بو موسى اننا نقف اليوم في اقصى جنوب المنطقة الطاهرة والمقدسة للجمهورية الاسلامية الايرانية اذ ان امنا واستقرارا خاصين يسودان هذه المنطقة التي كانت لها واحدة من أعلى نسب المشاركة في الانتخابات الاخيرة وهو مؤشر على فاعلية وحيوية اهالي هذه المنطقة.

واكد ان ثمة علاقة طيبة قائمة بين اهالي هذه الجزيرة وقوات الامن وهذا اسهم في ارساء المزيد من التماسك والانسجام بين الاهالي والشرطة.

واشار الى محاولات بعض الدول لارباك الاستقرار السائد في جزر الخليج الفارسي هذه قائلا ان استصدار البيانات العديدة من قبل بعض الدول والتي لا هدف لها سوى ارباك استقرار هذه المنطقة من تراب وطننا، قد فشلت في ضوء تماسك الاهالي الذين يشكلون سندا للدولة.

واكد العميد رضائي اننا نشهد اليوم الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة ووجود الامكانات الكافية مشيرا الى انه اضافة الى الاهالي المحليين فان بامكان سائر المواطنين العيش في هذه الجزيرة بسهولة والمؤمل ان يتم في ظل تواجدنا، تعزيز الامن في هذه المنطقة من تراب بلدنا الى جانب حفظ الامن المستدام وحماية وحدة اراضي البلاد.