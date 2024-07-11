قاليباف: حذف الدولار، سيحد من الضغط الامريكي على الاقتصادات الناشئة

واضاف قاليباف في كلمة القاها امام مؤتمر الجمعية العامة البرلمانية لمجموعة بريكس المنعقدة في سانت بطرزبورغ بروسيا أن النظام العالمي الحالي لم يتمكن من تحقيق نتائج مثمرة في مجال تسوية الخلافات الاقليمية والدولية ووضع نهاية للحروب والصراعات وعدم المساواة، لذلك فان طاقات اقتصادية وسياسية جماعية جديدة تتشكل في اطار المنظمات متعددة الاطراف لكي تسود الحوكمة العالمية على اساس مبدء التعددية القطبية.

واكد ان الموقف الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية يقوم على ضرورة الاهتمام بنظام متعدد الاقطاب موضحا ان هكذا رؤية تجعل الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي في ايران يدعوان للمشاركة بعزيمة وارادة قوية والتعاون المفيد بين الاعضاء والتحقق العملي لاهداف بريكس السامية.

ومضى قاليباف يقول ان اقتصادات الدول الاعضاء في بريكس وفي ضوء طاقاتها العديدة في القطاعات المختلفة والاستراتيجية، تكمل وتعزز احدها الاخر وهذا يشكل طاقة قيمة للتنمية المتبادلة للتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان من الاجراءات المهمة التي يتم متابعتها في بريكس هو حذف الدولار والافادة من العملات البديلة للتجارة بين الاعضاء. موضحا ان ذلك سيسهم في قطع احد ادوات الضغط الرئيسية لامريكا على الاقتصادات الناشئة.

ومضى يقول ان الاتفاق المالي الاخير بين ايران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للتعاون لحذف الدولار من العلاقات الثنائية.

واعتبر الترانزيت والطاقة والتجارة والبنوك بانها تشكل اهم محاور التعاون بين اعضاء بريكس وقال ان مجلس الشورى الاسلامي والحكومة الجديدة في ايران جاهزان بشكل شامل للتعاون مع شركائهم في جميع هذه المجالات .

وقال قاليباف في جانب اخر ان ايران اقترحت في الاجتماع السابق لبريكس الذي عقد في جنوب افريقيا، ايجاد مجموعة الصداقة البرلمانية لبريكس في برلمانات الدول الاعضاء لتسهيل وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، وجدد هذا الاقتراح في هذا الاجتماع واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الاقتراح موضع التطبيق.

واقترح ايضا ان يتم وضع العقوبات الاقتصادية ومواجهة الاجراءات القسرية الاحادية بوصفها تشكل تهديدا كبيرا ضد الامن ورفاهية الشعوب والمواطنين العاديين لاعضاء بريكس على جدول اعمال الجمعية البرلمانية لبريكس معربا عن اعتقاده بان الافادة من الحلول القانونية والآليات الجماعية يمكن ان تعطي نتائج مؤثرة في هذا المجال.

واعلن الجهوزية التامة للبرلمان الايراني للتعاون والتعامل الفعال والهادف مع نظرائه في في بريكس في مجال تعزيز التقارب.