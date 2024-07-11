قاليباف يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي

وقد عقد الاجتماع اليوم الخميس علي هامش اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لبريكس والمنعقد بمدينة سانت بطرزبورغ الروسية.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين وكذلك رئيسة المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وقد القى قاليباف اليوم الخميس كلمته امام اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية وثلاث دول اخرى، انضمت رسميا الى مجموعة بريكس وهي تعد اليوم واحد من تسع من القوى الناشئة ممن تنضم الى عضوية بريكس.

وتعد هذه اول مشاركة لمسؤول ايراني كبير في الجمعية العامة لبريكس عقب انخراط ايران رسميا الى هذه المجموعة.