وزير الداخلية: اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة مراسم الاربعين لهذا العام

واضاف وحيدي اليوم خلال زيارته برفقة نظيره العراقي عبد الامير الشمري لحدود مهران ومنفذ زرباطية الحدودي العراقي، اضاف في حديث للصحفيين اننا تفقدنا اليوم محطة الشهيد سليماني الحدودية في مهران (ايران) ومنفذ زرباطية الحدودي (العراق) ودرسنا البنى التحتية فيهما.

واعرب عن ارتياحه للاجراءات المتخذة من الحكومة العراقية في منفذ زرباطية والاجراءات المتخذة من قبل محافظة ايلام في منفذ مهران من اجل تنقل الزوار.

واكد ان تخطيطنا ينطوي على خفض الفترة الزمنية لبقاء الزوار في الحدود لختم جوازات السفر الى الحد الادنى.

اما وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري فقد قال للصحفيين خلال هذه الجولة التفقدية ان حكومة بلاده جاهزة بالكامل لاقامة مراسم الاربعين وتبذل ما بوسعها لاسداء الخدمة للزوار.

واضاف انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الامنية لضمان امن ورفاهية الزوار وتم توفير جميع الظروف لاسداء الخدمة لهم لنتمكن من اقامة مؤتمر الاربعين بروعة وعظمة.

وكان وزير الداخلية العراقي قد وصل اليوم الى مهران واستقبله نظيره الايراني احمد وحيدي.