سفير ايران لدى انقرة، يلتقي مساعد وزير العدل التركي

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القضائي بين البلدين.
كما ناقش الطرفان في اللقاء زيادة التعاون الحقوقي والقضائي والتسريع في نقل السجناء والبت في وضعية السجناء الايرانيين في تركيا وتسهيل شؤون الجالية الايرانية المقيمة في تركيا.
طهران/ 11 تموز/يوليو/ارنا – التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا محمد حسن حبيب اه ی زادة، مساعد وزير العدل التركي خورشيد بيلديريم.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القضائي بين البلدين.
كما ناقش الطرفان في اللقاء زيادة التعاون الحقوقي والقضائي والتسريع في نقل السجناء والبت في وضعية السجناء الايرانيين في تركيا وتسهيل شؤون الجالية الايرانية المقيمة في تركيا.
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