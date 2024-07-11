سفير ايران لدى انقرة، يلتقي مساعد وزير العدل التركي

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القضائي بين البلدين.

كما ناقش الطرفان في اللقاء زيادة التعاون الحقوقي والقضائي والتسريع في نقل السجناء والبت في وضعية السجناء الايرانيين في تركيا وتسهيل شؤون الجالية الايرانية المقيمة في تركيا.