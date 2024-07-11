١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رمز الخبر: 85536507
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journalistکاظم شماعییان

سفير ايران لدى انقرة، يلتقي مساعد وزير العدل التركي

١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رمز الخبر: 85536507
سفير ايران لدى انقرة، يلتقي مساعد وزير العدل التركي

طهران/ 11 تموز/يوليو/ارنا – التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا محمد حسن حبيب اه ی زادة، مساعد وزير العدل التركي خورشيد بيلديريم.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القضائي بين البلدين.

كما ناقش الطرفان في اللقاء زيادة التعاون الحقوقي والقضائي والتسريع في نقل السجناء والبت في وضعية السجناء الايرانيين في تركيا وتسهيل شؤون الجالية الايرانية المقيمة في تركيا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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