قاليباف يلتقي الرئيس الروسي

وعقد اللقاء على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لمجموعة بريكس المنعقد في سانت بطرزبورغ.

ومثلت مواجهة الاحادية القطبية وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين اهم الموضوعات التي تطرق اليها الطرفان في اللقاء.

وكان رئيس البرلمان الايراني قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين وكذلك رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو، وذلك للمشاركة في الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد انضمت العام الماضي رسميا الى عضوية مجموعة بريكس لتصبح واحدة من 9 من القوى الناشئة التي تنضم الى بريكس.

وهذه اول مشاركة لمسؤول ايراني رفيع في الجمعية العامة لبريكس بعد انضمام ايران رسميا الى بريكس.