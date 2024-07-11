وزير الرياضة يدعو للرياضيين الايرانيون لادخال الفرح على الشعب

جاء ذلك خلال استقبال وزير الرياضة للرياضيين الموفدين الى اولمبياد باريس 2024 واسرهم.

واضاف ان وزارته واللجنة الوطنية للأولمبياد بذلا جهودا جيدة لمشاركة الرياضيين الايرانيين في اولمبياد باريس 2024.

واشار الى اهمية الفوز بميداليات وقال ان ما يهمنا هو ان يبذل الرياضيون قصارى جهدهم في ميادين السباق لادخال الفرحة والبهجة في قلوب الجماهير.

واشار الى اهمية الالعاب الاولمبية وقال ان رياضيين من 207 بلدا حول العالم يشاركون في أولمبياد باريس. الرياضيون الذين يقاتلون ليس لانفسهم بل من اجل ادخال الفرح في قلوب الشعب لذلك يتعين على الرياضيين الايرانيين ان يعملوا لتحقيق النجاح والفوز واسعاد ابناء الشعب الايراني.