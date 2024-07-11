بزشكيان: ايران لا تضع قيودا امام تطوير العلاقت مع صربيا

وقد اجرى الرئيس الصربي الكسندر فيتشيتش مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب لتقديم التهاني له وتمنياته له بالتوفيق وقال ان العلاقات بين ايران وصربيا توسعت ابان عهد الرئيس الراحل اية الله رئيسي، ونامل خلال رئاستكم، النهوض بها وتوسيع التعاون في كافة المجالات.

اما الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان فقد اشار في الاتصال الهاتفي الى انه تولى رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية في البرلمان الايراني وقال ان لديه معرفة جيدة حول صربيا معربا عن امله باستخدام الطاقات المتاحة للمزيد من تمتين العلاقات والتعاون بين البلدين.

واكدان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم وحدة اراضي جميع البلدان قائلا ان ايران لا تضع قيودا امام تعميق العلاقات مع صربيا.