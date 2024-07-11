١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٤٩ م
رمز الخبر: 85536652
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journalistکاظم شماعییان

قاليباف يتحدث عن لقائه بوتين

١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٤٩ م
رمز الخبر: 85536652
قاليباف يتحدث عن لقائه بوتين

طهران/ 11 تموز/يوليو/ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متابعة الاتفاق المالي بين البلدين وكذلك مشروع الممر وشدد على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية.

وكان قاليباف قد التقى مساء اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية لبريكس في مدينة سانت بطرزبورغ الروسية.

وقال قاليباف في حسابه الشخصي على منصة "اكس": "ان الرئيس الروسي طمان بشان استمرار توسيع العلاقات بين ايران وروسيا على غرار عهد اية الله رئيسي وطلب مني ابلاغ تحياته الحارة وافضل تمنياته لقائد الثورة الاسلامية المعظم والشعب الايراني."

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين ورئيسة المجلس الفدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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