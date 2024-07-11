قاليباف يوقع مذكرة التفاهم بشأن بروتوكول المنتدى البرلماني لدول البريكس

ووقع قاليباف، الذي سافر إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية لحضور اجتماع المنتدى البرلماني لدول البريكس، مذكرة تفاهم حول بروتوكول المنتدى البرلماني لدول البريكس الذي وقع عليه جميع رؤساء البرلمانات الحاضرين.

والقى قاليباف كلمة في المنتدى كما التقى على هامشه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فالودين، ورئيسة المجلس الاتحادي الروسي "فالنتينا ماتفينكو".

وفي العام الماضي، أصبحت جمهورية إيران الإسلامية وثلاث دول أخرى أعضاء في البريكس، ليصبح عدد الدول الاعضاء 9 دول تعد من بين القوى الناشئة في العالم.

وهذا هو أول حضور لمسؤول إيراني رفيع المستوى في الاجتماعات العامة لمجموعة البريكس بعد عضوية البلاد في هذه المجموعة.

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