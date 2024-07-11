زاكاني وقاضي زاده يلتقيان الرئيس المنتخب

يذكر ان زاكاني وقاضي زادة هاشمي كانا قد دخلا السباق الانتخابي لكنهما انسحبا لمصلحة جليلي قبل اجراء الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة.

وقد فاز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية ان بزشكيان تفوق على منافسه سعيد جليلي بحصوله على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (نحو 53.7 بالمائة) من إجمالي عدد أصوات المشاركين البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

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