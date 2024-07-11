١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85536764
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مخبر يوعز بالإسراع في احتواء حرائق غابات زاغروس

١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ ص
رمز الخبر: 85536764
مخبر يوعز بالإسراع في احتواء حرائق غابات زاغروس

طهران / 12 تموز/يوليو/ارنا- بحث رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الداخلية ورئيس جمعية الهلال الأحمر ومحافظ كهكيلويه وبوير أحمد آخر تطورات حرائق غابات زاغروس .

وناقش الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر اخر تطورات حرائق غابات زاغروس في مكالمات هاتفية منفصلة مع وزير الداخلية ورئيس جمعية الهلال الأحمر ومحافظ كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب).

وبحث مخبر مع وزير الداخلية، توظيف طاقات المحافظتين اللتين تواجهان حرائق في منطقة خائيز بغابات زاغروس، وكذلك أكد على توفير وتسليم المعدات اللازمة من طائرات هليكوبتر وطائرات اطفاء الحرائق.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس جمعية الهلال الأحمر، رأى مخبر أنه من الضروري الاستعانة بالقوى الشعبية والمتطوعين المحليين ورجال الإغاثة والانقاذ ذوي الخبرة لتسريع احتواء الحرائق في المناطق المتضررة.

كما طلب الرئيس بالوكالة من محافظ كهكيلويه وبوير أحمد العمل على مدار الساعة لاحتواء الحرائق في هذه المنطقة ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى مع تعبئة كاملة لجميع الأجهزة التنفيذية ورجال الإنقاذ وإرسال التقارير اللازمة من اجل التعويض عن الأضرار.

انتهى ** 2342

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