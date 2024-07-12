١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85536771
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عقيلة الشهيد رئيسي تشكر عقيلات رؤساء الدول على برقيات التعزية

١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ ص
رمز الخبر: 85536771
عقيلة الشهيد رئيسي تشكر عقيلات رؤساء الدول على برقيات التعزية

طهران / 12 تموز/يوليو/ارنا- وجهت الدكتورة جميلة علم الهدى عقيلة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي، الشكر لعقيلات رؤساء مختلف الدول اللواتي بعثن برقيات تعزية ومواساة باستشهاد رئيسي.

وجاء في جانب من رسائل الشكر التي وجهتها الدكتورة جميلة علم الهدى عضو هيئة التدريس بجامعة "الشهيد بهشتي": مما لا شك فيه أن تعاطفكم الصادق والحار في هذا الحادث المأساوي قد عزز رغبة التعاون بيننا وبينكم.

وفي إشارة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، قالت: مع استشهاد المجاهد الذي لا يعرف الكلل رئيسي، فإن مجموعات مختلفة من الشعب اصبحت مستعدة أيضًا لتوسيع الاتصالات والأنشطة الإقليمية والعالمية، وارى لزاما القول بان الدوافع والطاقات العامة التي تم تفعيلها خلال هذا الحادث الأليم ربما يمكنها أن تساعد في تعزيز وتوطيد مصالح الشعبين والمصالح الوطنية للبلدين أكثر مما كانت عليه في الماضي، وأنتم تعلمون أن تعزيز الدبلوماسية العامة وفتح الطريق أمام الشباب المتحمسين والمتعلمين والخبراء والمبتكرين والشرائح يمكن إلى أي مدى ان يكون مؤثرا في ضمان المصالح الوطنية والأمن المستدام والتقدم للجميع، ولذلك آمل أن تتسع مجالات التعاون الثقافي، خاصة بالنسبة للنساء الناشطات في البلدين.

وأعربت عقيلة الشهيد رئيسي، عن أملها أن ينزل الله العليم القدير الرحمة اللامتناهية والبركات الأبدية على جميع أولئك الذين يسعون لإحلال السلام والعدالة وتعزيز الأسرة وخلق عالم مليء بالمحبة.

انتهى ** 2342

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