كمائن نوعية في تل الهوا ورفح.. والمقاومة توثّق التحام مقاتليها بآليات الاحتلال

وفي أحدث عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدف مقاتلوها دبابتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "تاندوم" قرب مفترق الزهار في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي المنطقة ذاتها، أعلنت القسّام استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة "TBG"، الأمر الذي أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار.

ودكّت كتائب القسّام قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي رفح، قصفت القسّام أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في تل زعرب، غربي المدينة، مستخدمةً قذائف "الهاون"، بحسب ما جاء في بيانٍ مقتضب نشرته.

وعرض الإعلام العسكري مشاهد عن تصدي مقاتلي القسّام لجنود العدو وآلياته في حي الشجاعية في مدينة غزة، وأظهرت المشاهد استهداف مقاتليها جنود الاحتلال وآلياته.

وتضمنت المشاهد استهداف عدة دبابات بقذائف "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات. وشملت المشاهد كذلك اشتباكات مباشرة مع جنود للاحتلال تحصّنوا في أحد المباني هناك.

ونشر الإعلام العسكري مشاهد عن استهداف جنود العدو وآلياته في أثناء دخول فريق قتالي للشارع الأول في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها قصفوا بصواريخ "107" موقع "فجة" العسكري، وجدّدت تبنيّها استهداف تموضع لجنود العدو على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.وقصفت السرايا "أسدود" و"عسقلان" و"سديروت"، وكذلك مستوطنات "حوليت" و"ياتيد"و"أفيشالوم"، في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية.

وفي هذا السياق، عرض الإعلام الحربي للسرايا مشاهد عن الرشقات الصاروخية التي قصفت بها مستوطنات "غلاف غزة".

وأعلنت كتائب المجاهدين، بدورها، استهداف تموضع لجنود العدو في محور "نتساريم" بعدد من صواريخ "حاصب 111"، التي أدخلتها للخدمة مؤخراً.

وعرضت مشاهد عن استهداف مقاتلها قوات العدو المتمركزة فيما يسمى محور "نتساريم" بالصواريخ.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم فقصفت، بقذائف الهاون الثقيل، جنود العدو الصهيوني وآلياته المتوغلين في منطقة "الكتيبة" في حي تل الهوا غربي مدينة غزة.

وتمكن مقاتلو قوات الشهيد عمر القاسم من قنص جندي إسرائيلي في منطقة العبد جبر غربي مدينة رفح، وأكّدوا إصابته إصابة مباشرة.

من جهتها، تخوض كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات العدو وآلياتها العسكرية، في محور التقدم في منطقة الصناعة، غربي مدينة غزة.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد، وأكّدت إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل الهوا، غربي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، تمكن مقاتلو كتائب شهداء الاقصى من قصف حشود لآليات العدو بقذائف الهاون في محور صد التقدم، شرقي المدينة.

وعرض الإعلام الحربي لكتائب شهداء الأقصى مشاهد عن طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لآرك"، تم إسقاطها في سماء قاطع شمالي غزة في أثناء تنفيذها مهمّات استخبارية. عمليات مشتركة.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت سرايا القدس ناقلة جند إسرائيلية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف الـ "آر بي جي" و"الياسين 105" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون، جنوبي حي تل السلطان في مدينة رفح، بالاشتراك مع كتائب القسّام.

وقصفت ىسرايا القدس، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، جنود العدو وآلياته المتوغلين في محيط منطقة الصناعة، جنوبي غربي مدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون.

وقصفت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في موقع "زيكيم" العسكري بصواريخ "107".

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه في حدث أمني في "غلاف غزة"، وقالت إن قوات كبيرة استُدعيت إلى المنطقة.

وفي وقتٍ سابق، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى هبوط مروحية في مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب"، الأمر الذي يشير إلى نقل إصابات في صفوف "جيش" الاحتلال.

انتهى ** 2342