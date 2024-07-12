قالیباف: ينبغي تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأرمينيا

وأضاف رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني الذي يتواجد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في لقائه مع نائب رئيس برلمان ارمينيا، روبین روبینیان: إن سياستنا المحددة هي توسيع العلاقات مع جيراننا.

واضاف قاليباف: خطنا الأحمر هو حدوث اى تغيير حدودي في دول جوار إيران وقد أكدنا على ذلك مرات عديدة.



وتابع: علاقاتنا الاقتصادية مع أرمينيا مناسبة وعلينا أن نتحرك نحو تطويرها.



وشدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في هذا اللقاء: من مفاخر الجمهورية الإسلامية هي وجود ممثلي الديانات السماوية في البرلمان.

وبدوره شكر نائب رئيس البرلمان الأرمني إيران على دعمها لسلامة أراضي ارمینیا كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران.

هذا ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشسلاف فالودين ورئيسة المجلس الفدرالي الروسي، فالنتينا ماتوينكو للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

انتهی**2054