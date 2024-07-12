١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85537123
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قالیباف: إیران و بیلاروس تتمتعان بفرص فرص جيدة لتنمية التجارة

١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م
رمز الخبر: 85537123
قالیباف: إیران و بیلاروس تتمتعان بفرص فرص جيدة لتنمية التجارة

طهران/12 تموز/یولیو/ارنا-قال رئیس مجلس الشوری الإسلامي، محمد باقر قالیباف إن وجهات نظر إيران وبيلاروسيا قريبة من بعضها البعض، ولدينا فرص جيدة في مجال التجارة، سواء على المستوى الدولي أو في العلاقات الثنائية.

والتقى قالیباف الیوم الجمعة برئيس برلمان بيلاروسيا، إيغور سيرجينكو على هامش اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وقال قالیباف إن البرلمانات والحكومات يجب أن تعمل على تطوير التجارة مؤكدا أنه يمكن للبرلمانات تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال إصدار قوانين.

وبدوره هنأ رئيس البرلمان البيلاروسي إيغور سيرجينكو، قاليباف على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشوری الإسلامي، وقال: إن سياسة جمهورية بيلاروسيا و سياستها خارجية تتفق مع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: رغم أن العلاقات بين البلدين تتوسع، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة أكثر جدية لتنفيذ الاتفاقات.

انتهی**2054

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