ايران والعراق يؤكدان على اتخاذ الترتيبات اللازمة لأربعينية الامام الحسين (ع)

وخلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم الجمعة بحضور وزير الداخلية العراقي ""عبد الأمير الشمري " ومحافظي خوزستان والبصرة، صرح وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي" بأنه تم إعداد الترتيبات اللازمة لتسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني هذا العام بطريقة أكثر ملاءمة مما كانت عليه في الماضي.

وشكر وحيدي الحكومة العراقية على الاهتمام الجاد بمراسم الأربعين وحل المشاكل في هذا الصدد، كما ثمّن جهود الشعب العراقي في السنوات القليلة الماضية على حسن الضيافة لزوار الاربعين الحسيني والتي تؤنس الزوار ولا تشعرهم بالغربة.

ولفت وزير الداخلية الايراني الى انه اليوم قد تمت زيارة الحدود ومدينة البصرة وتم اتخاذ القرارات الجيدة لتسهيل حركة زوار العتبات المقدسة.

وبيّن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء مراسم الأربعينية هذا العام بشكل جيد، لافتا الى انه لن تكون هناك مشاكل على صعيد الهلال الأحمر والنقل والصحة هذا العام.

كما افاد انه من المتوقع زيادة حافلات نقل الزوار من معبر شلمجة الحدودي الى البصرة بالتعاون مع الحكومة الايرانية.

واعلن وحيدي عن امكانية سلوك الزوار الطريق البحري من خرمشهر الايرانية الى البصرة العراقية.

واعرب وزير الداخلية الايراني عن ارتياحه لتوفير ظروف جيدة ومناسبة لسفر الزوار بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ومحافظ خوزستان في معبري شلمجة وجذابة الحدوديين.

وبدوره اعرب وزير الداخلية العراقي عن ارتياحه لتحسين الاجراءات والاستعدادات لاحياء مراسم الاربعين الحسيني التي تزداد توسعا وتعج بملايين الزوار عاما بعد عام.

وأضاف الشمري بأن الحكومة العراقية اتخذت الترتيبات اللازمة لتسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني هذا العام ولا يوجد مشكلة في إقامة أكبر تجمع في العالم الإسلامي.

واشار وزير الداخلية العراقية الى الجهود المبذولة من اجل تقديم افضل الخدمات لزوار العتبات المقدسة كي يتمكنوا من المشاركة بمراسم الاربعين بكل راحة وامان.

وتابع مؤكدا على ان ايران والعراق سيقومان بتوفير الامن الكامل على الطريق التي سيسلكها زوار الاربعين الحسيني، مضيفا بأنه ولاول مرة وبموافقة البلدين سيتم تسهيل حركة مرور الزوار عن طريق البحر من خرمشهر الايرانية الى البصرة العراقية.

وافاد عن الاستعانة بالكاميرات على الطرق ذات الحركة المرورية العالية من اجل تقليص الحوادث خلال مراسم الاربعين الحسيني.

ويصادف اربعين الامام الحسين (ع) هذا العام يوم الاحد الواقع في 25 اب/ اغسطس.

يشار الى ان معبري شلمجة وجذابة الحدوديين يعتبران نقطة لعبور زوار اربعين سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين (ع)، بحيث يتوجه الالاف من محبي الامام الحسين (ع) من جميع انحاء ايران والبلدان الاخرى عبر هذين المعبرين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

انتهى**ر. م