متحدثا الخارجية الايرانية والاماراتية يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

وفي هذا اللقاء اشار الجانبان الى الحفاظ على ما تحقق من انجازات بشأن العلاقات الثنائية مؤكدين على تطوير العلاقات في المجالات الثقافية والاعلامية والتواصل بين شعبي البلدين.

كما اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى التصريحات الاخيرة للرئيس الايراني المنتخب بزشكيان والتي تؤكد على اولوية تعميق العلاقات الشاملة مع دول الجوار، معربا عن امله في ان تزداد العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف مع الجيران بما في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة بشكل اكبر خلال فترة رئاسة بزشكيان.

يشار الى ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" قد وصل الى روسيا امس الخميس للمشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الاعضاء في مجموعة البريكس الذي عقد اليوم الجمعة في موسكو.

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع دور الاعلام في تعزيز المكانة الدولية لمجموعة البريكس وانشاء منصة معلوماتية مشتركة وتنسيق مواقف الدول الاعضاء والترويج لمبادىء واهداف التجمع والاعداد لقمة التجمع القادمة في كازان في تشرين الاول/اكتوبر 2024.

وخلال تفقده مركز اللغة والثقافة الايرانية في جامعة موسكو الحكومية للغات الاجنبية، التقى كنعاني مدير هذا المركز الكسندر باليشوك وناقشا سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثقافي بين البلدين.

انتهى**ر. م