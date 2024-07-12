قاليباف: مواجهة العقوبات الاميركية كانت القضية الاهم المطروحة في منتدى البريكس

وأوضح قاليباف الذي زار مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في المنتدى البرلماني للدول الاعضاء في مجموعة بريكس، لدى عودته الى طهران مساء الجمعة أن لقاءاته مع الرئيس الروسي ورئيس مجلس الدوما ورئيسة المجلس الاتحاد الروسي تناولت العلاقات الايرانية الروسية مثل قضية ممر "شمال_جنوب" والتعاون في مجال الطاقة.

واضاف قاليباف ان دول مجموعة بريكس يقطنها اكثر من نصف سكان العالم وتملك 30 بالمئة من الاقتصاد العالمي وهذه الدول تسعى الان لاقامة مؤسسات دولية موازية وانظمة مالية تشبه شبكة سويفت، وان معظم التبادل الاقتصادي الثنائي بين الدول الاعضاء في بريكس يتم بعملات غير الدولار وان اهم القوى الاقتصادية في المنطقة الاوراسية هم اعضاء في مجموعة بريكس.

وقال أنه ناقش القضايا الثنائية ايضا مع نظرائه في طاجيكستان وكازاخستان وبيلاروسيا وارمينيا.

وتابع قاليباف ان اهم قضية ناقشها منتدى سان بطرسبورغ كانت العقوبات الاميركية الأحادية المخالفة للقوانين الدولية.

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