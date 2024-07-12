فوز ايران ببطولة "كافا" الدولية للشباب تحت 20 عاما

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في مدينة جلال آباد بقيرغيزيا، تمكنت ايران من الفوز على البلد المضيف قرغيزيا بنتيجة 3-0.

سجل رضا غندي بور أهداف ايران الثلاثة (هاتريك) في هذه المباراة.

شاركت 6 منتخبات في هذه الدورة حيث قسمت الى مجموعتين، ضمت الاولى؛ قرغيزيا وطاجيكستان وافغانستان، فيما ضمت الثانية ايران واوزبكستان وتركمنستان.

في دور المجموعات فازت ايران على تركمنستان 3-0 وتعادلت مع اوزبكستان 1-1 لتتصدر المجموعة وتتاهل الى المباراة النهائية التي فازت فيها على قرغيزيا 3-0.

وحلت اوزبكستان في المركز الثالث في البطولة بفوزها على طاجيكستان بنتيجة 3-0 .

انتهى ** 2342