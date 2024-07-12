١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85537361
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فوز ايران ببطولة "كافا" الدولية للشباب تحت 20 عاما

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٦ ص
رمز الخبر: 85537361
فوز ايران ببطولة "كافا" الدولية للشباب تحت 20 عاما

طهران / 13 تموز/يوليو/ارنا- فاز منتخب ايران للشباب ببطولة اتحاد وسط آسيا لكرة القدم (كافا) تحت 20 عاما بفوزه في المباراة النهائية على قيرغيزيا.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في مدينة جلال آباد بقيرغيزيا، تمكنت ايران من الفوز على البلد المضيف قرغيزيا بنتيجة 3-0.

سجل رضا غندي بور أهداف ايران الثلاثة (هاتريك) في هذه المباراة.

شاركت 6 منتخبات في هذه الدورة حيث قسمت الى مجموعتين، ضمت الاولى؛ قرغيزيا وطاجيكستان وافغانستان، فيما ضمت الثانية ايران واوزبكستان وتركمنستان.

في دور المجموعات فازت ايران على تركمنستان 3-0 وتعادلت مع اوزبكستان 1-1 لتتصدر المجموعة وتتاهل الى المباراة النهائية التي فازت فيها على قرغيزيا 3-0.

وحلت اوزبكستان في المركز الثالث في البطولة بفوزها على طاجيكستان بنتيجة 3-0 .

انتهى ** 2342

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