محادثات ايرانية روسية حول تعزيز التعاون الإعلامي

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء بعض ابعاد العلاقات الودية والبناءة بين البلدين في المجال الثنائي، وناقشا وتبادلا الآراء بشأن تعزيز التعاون الإعلامي والدبلوماسية العامة والثقافية بين البلدين.

يستضيف الاتحاد الروسي، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة البريكس، هذا العام من خلال عقد فعاليات في مختلف المجالات ، مسؤولي الدول الأعضاء، للتشاور في اتجاه تطوير التعاون الشامل بين دول المجموعة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قد وصل إلى روسيا يوم الخميس بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس والذي عقد يوم الجمعة في موسكو.

وناقش المتحدثون باسم الخارجية لدول البريكس دور وسائل الإعلام في تعزيز المكانة الدولية للمجموعة، وتباحثوا حول إنشاء منصة إعلامية مشتركة وآلية التغطية الإعلامية لقمة البريكس في أكتوبر 2024 وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش اجتماع البريكس التقى كنعاني أيضا نظيريه من البرازيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، أثناء زيارته لمركز اللغة والثقافة الإيرانية بجامعة موسكو الحكومية للغات، مع ألكسندر باليشوك، مدير المركز والخبير في الشؤون الإيرانية الروسية، حول توسيع التعاون الثقافي وتعزيز كراسي تدريس اللغة الفارسية في الجامعات الروسية.

وباعتبارها الرئيس الدوري لمجموعة البريكس، تستضيف روسيا الكثير من الفعاليات في عام 2024، وتعتبر قمة البريكس القادمة في قازان خلال الفترة 22 و24 أكتوبر ، الحدث الأكثر أهمية لهذه المجموعة.

وقد أعطت موسكو الأولوية لقضايا 3 قطاعات، هي السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والعلاقات الثقافية والإنسانية، في خطط هذه المجموعة لعام 2024.

وتأسست مجموعة الاقتصادات الناشئة عام 2006 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى هذه المجموعة في عام 2010 وبعد ذلك تم تغيير اسم المجموعة من BRIC إلى BRICS.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي وفي ظل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الثالثة عشرة (حكومة الشهيد رئيسي)، انضمت جمهورية إيران الإسلامية رسميًا إلى هذه المجموعة مع مصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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