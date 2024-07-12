بزشكيان يشرح رؤيته في السياسة الخارجية والعلاقات مع دول العالم

وفي مقاله، أكد بزشكيان انه في ظل الحرب والاضطرابات السياسية بالمنطقة، اظهر النظام السياسي في إيران استقراره، من خلال إجراء الانتخابات بطريقة تنافسية وسلمية ومنظّمة، ودحض مزاعم بعض خبراء الشؤون الايرانية في بعض الحكومات، مشدداً على أنّ هذا الاستقرار السياسي واسلوب اجراء الانتخابات الزاخر بالفخر يؤكد فطنة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، وتفاني الشعب الإيراني في الانتقال الديمقراطي للسلطة، حتى في الظروف الصعبة.

وأوضح بزشكيان أنّه ترشّح لمنصب رئيس الجمهورية "على أساس برنامج الإصلاح، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتعامل البنّاء مع العالم"، مضيفاً أنّه اكتسب ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع، حتى تلك الفئة من الفتيات والشباب غير الراضين عن الوضع العام في البلاد.

واضاف: ان هذه الثقة قيمة جدا بالنسبة لي وانني عازم عبر ايجاد الاجماع ، في الداخل وعلى المستوى الدولي، على تحقيق الوعود التي قطعتها لشعب بلادي خلال الحملة الانتخابية.

كذلك، شدّد بزشكيان على أنّ إدارته ستجعل في سلم اولوياتها الحفاظ على كرامة إيران الوطنية ومكانتها الدولية في كل الظروف، واشار الى ان سياسة ايران الخارجية تستند إلى مبادئ "العزة والحكمة والمصلحة" وان تخطيط وتنفيذ هذه السياسة ملقى على عاتق رئيس الجمهورية، مؤكداً "نيته الاستفادة من كل السلطات الممنوحة لمنصبه بهدف تحقيق هذا الهدف الشامل".

واضاف: على هذا الأساس، تعتزم ادارتي انتهاج سياسةً تعتمد على اغتنام الفرص من خلال خلق التوازن في العلاقات مع كل البلدان، على نحو يتفق مع المصالح الوطنية الإيرانية، والتنمية الاقتصادية، ومتطلبات السلام والأمن الإقليمي والعالمي.

ورحب الرئيس الإيراني بـ"الجهود الصادقة الرامية إلى تخفيف حدة التوترات"، مؤكداً أنّ إيران تحت إدارته "سترد بالمثل على حسن النية".

"سنضع تعزيز العلاقات مع جيراننا على رأس الأولويات"

وأضاف أنّ طهران "ستضع تعزيز العلاقات مع جيراننا على رأس أولوياتها"، وستعمل على إرساء أسس "منطقة قوية"، بدلاً من منطقة تسعى فيها دولة واحدة لفرض هيمنتها وسيطرتها على الدول الأخرى.

وأعرب أيضاً عن اعتقاده بأنّ "الدول المجاورة والشقيقة ينبغي ألا تهدر مواردها الثمينة في منافسات استنزافية، أو سباقات تسلح، أو تقييد بعضها بعضاً بلا داع ، وبدلاً من ذلك ، يجب ان يكون هدفنا خلق بيئة تمكّن الدول من تخصيص مواردها لتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة لصالح الجميع".

واضاف: سنبادر إلى التعاون مع تركيا والسعودية وسلطنة عُمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات، والمنظمات الإقليمية، لتعميق العلاقات الاقتصادية، تعزيز العلاقات التجارية، زيادة الاستثمار المشترك، معالجة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحو إنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية.

وتابع الرئيس الايراني المنتخب: "ان منطقتنا تعاني منذ فترة طويلة من الحرب والتوترات الطائفية والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ونقص المياه وأزمة اللاجئين والدمار البيئي والتدخلات الأجنبية وأنّ الوقت قد حان "لمعالجة التحديات المشتركة بين الدول في المنطقة لمستقبل افضل للأجيال القادمة"، موضحاً أنّ "التعاون من أجل التنمية والازدهار الإقليميين سيكون المبدأ التوجيهي لسياستنا الخارجية".

واكد اننا كدول تمتلك موارد كثيرة ومعتقدات مشتركة نابعة من تعاليم الاسلام السمحة يجب علينا نتحد وان نعتمد على قوة المنطق وليس منطق القوة، مضيفاً: "من خلال الاستفادة من طاقاتنا لايجاد المعيار ، يمكننا أن نؤدي دوراً حاسماً في النظام العالمي الناشئ بعد القطبية من خلال تعزيز السلام، وخلق بيئة هادئة مواتية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار، وتبديد معاداة الإسلام".

وأردف قائلاً: "إيران مستعدة للقيام بنصيبها العادل في هذا الصدد".

"سأعمل على وقف المذبحة في غزة ومنع اتساع الحرب"

واضاف بزشكيان: في عام 1979، بعد الثورة، قطع النظام الناشئ في جمهورية إيران الإسلامية علاقاته مع نظامي الفصل العنصري في "إسرائيل" وجنوب أفريقيا، استنادا إلى معايير القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وحتى يومنا هذا، لا تزال "إسرائيل" نظام فصل عنصري أضاف "الإبادة الجماعية" إلى سجله المظلم من الاحتلال، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، وبناء المستوطنات، وحيازة الأسلحة النووية، والضم غير القانوني لأراضي الآخرين، وغزو جيرانه.

وبما يخصّ حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضدّ قطاع غزة، أكد بزشكيان أنّ إدارته ستحثّ، "كإجراء أولي، الدول العربية المجاورة على التعاون والاستفادة من كل الوسائل السياسية والدبلوماسية، لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في القطاع، بهدف وقف المذبحة ومنع اتساع الصراع".

وشدّد الرئيس الإيراني على "وجوب العمل بعد ذلك لإنهاء الاحتلال المطوّل الذي دمّر حياة 4 أجيال من الفلسطينيين". وفي هذا السياق، اكد على أنّ "جميع الدول ملزمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وليس مكافأتها من خلال تطبيع العلاقات مع مرتكبيها المجرمين".

وتطرّق في مقاله إلى موقف الشباب في دول الغرب من الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنّ "الكثير من الشباب في الدول الغربية أدركوا صحة موقف إيران المستمر منذ عقود، تجاه الاحتلال الإسرائيلي".

واضاف: أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأقول لهذا الجيل الشجاع إن الاتهامات الموجهة إلى إيران بمعاداة السامية بسبب موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية ليست خاطئة تماما فحسب، بل إنها تهين أيضا ثقافتنا ومعتقداتنا وقيمنا الأساسية. وتأكدوا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة مثل الاتهامات الظالمة بمعاداة السامية التي توجه إليكم عندما تتظاهرون في الجامعات للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة.

يتبع