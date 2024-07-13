إثيوبيا تنتقد استخدام الغرب حقوق الإنسان كأداة

جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية نيبو تادلا، يوم الجمعة، خلال لقائه مع المتحدث باسم الخارجية ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، على هامش اجتماع المتحدثين باسم حكومات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أهمية تعزيز التعاون تجاه الاخبار المزيفة ونشر الأكاذيب ضد دول مثل إيران وروسيا وإثيوبيا.

من جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس ضد بث الكراهية ونشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بهدف تشويه صورة الدول المستقلة في العالم.

كما شدد كنعاني على ضرورة التعاون ضد الاستخدام الانتقائي والادواتي لحقوق الإنسان وكذلك الارهاب من قبل بعض الدول الغربية بهدف تحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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