9 أفلام وثائقية طويلة تتنافس في القسم الوطني بمهرجان كوثر السينمائي

وأعلنت أمانة مهرجان كوثر السينمائي الدولي الخامس أسماء 9 أفلام وثائقية طويلة اختارتها لجنة الاختيار في المهرجان للمشاركة في المرحلة النهائية من القسم الوطني.

والأفلام الوثائقية المذكورة حسب الترتيب الأبجدي هي "السيدة" (محمد حبيبي منصور)، "سيدة إيران المقدسة" (مصطفى رزاق كريمي)، "خانم شکرانه حبيب نيا" (بهرام لطفي)، "نساء بأقراط البارود" (رضا فرهمند)، "سي نهزارم" (بهروز نوراني بور)، "عزيز" (مهدية السادات مخور)، "الأم خالقی بور" (سيد جلال دهقاني)، "نفس" (علي رضا باغشني)، "وهج" (حدیث جان بزركی).

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان كوثر السينمائي الدولي في ٢١ يوليو من العام الجاري من قبل مؤسسة "آيات للتضحية" بالتعاون مع بلدية طهران ومؤسسة شهر الفنية ومساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة ومنظمة شؤون السينما ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتنعقد في طهران بإدارة ناصر باكيدة.

وتستهدف الدورة الخامسة للمهرجان التعرف على قدرات ومواهب المرأة في المجال الثقافي والفني والتعريف بها لجعلها أكثر فعالية في تعزيز ثقافة التضحية والمقاومة.

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