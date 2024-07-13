الناطق باسم حركة حماس: على الاحتلال الاانسحاب من معبري رفح وفيلادلفيا

واضاف"جهاد طه": فيما يخص معبررفح، المطلوب انسحاب الاحتلال منه ومن ممر فيلادلفيا ويجب أن تكون السيادة في المعبر فلسطينية بامتياز ونستطيع كفلسطينين أن ندير شؤوننا بأنفسنا وأن نعالج كافة القضايا الوطنية"

وتابع:حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يستطيع أحد أن يلغي دورها ونحن لا نمانع في إدارة الحالة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الشراكة، بما فيها حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات تعالج كافة مخلفات العدوان".

وقال "طه":مواقف نتنياهو انتهازية وغير مسؤولة وهدفها عرقلة كل الجهود والمساعي للاتفاق وهي لا شك تضر بسير المفاوضات وبجهود الوسطاء وعليه لا بد من تحرك دولي وأممي يوقف سياسة التعنت والمجازر والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار ووقف العدوان.

انتهی**1426