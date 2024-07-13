حركة أنصار الله تقصف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب

وقال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: إن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "تشاريساليس" مرتين، إحداها في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وأضاف في تصريح، مساء أمس الجمعة، أن السفينة انتهكت الحظر الذي تفرضه على دخول الموانئ الإسرائيلية”، مؤكداً أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولم يصدر رد فوري من الشركة المالكة أو المشغلة للسفينة حتى الآن، كما لم تعلق الولايات المتحدة أو بريطانيا على تصريحات سريع.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أفادت الخميس، باستهداف 166 سفينة مرتبطة "بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا"، منذ بدء عملياتهم المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلنت القوات اليمنية في وقت سابق، أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددة على أن جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

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