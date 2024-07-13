أكثر من 100 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال في خان يونس

وأضاف أن الطواقم الإغاثية تواصل انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف مشيراً إلى أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

في حين قالت مصادر طبية إن المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.

کما قال مسؤول بمستشفى ناصر في خان يونس إن جثث أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى وصلوا للمستشفى، مؤكدا أن الطواقم الطبية غير قادرة على استقبال المزيد من المصابين الذين تواصل طواقم الدفاع المدني انتشالهم من موقع القصف الذي طال خيام النازحين في المواصي.

واضاف:إن الطواقم الطبية ستعلن الخروج عن الخدمة بسبب عدم قدرتها على استقبال المزيد من الحالات، وسط تواصل انتشال المصابين والشهداء بالمنطقة التي استهدفها الاحتلال في المواصي.

واستقبلت مستشفيات رفح عددا من المصابين، لكنها أيضا غير قادرة على تقديم العلاج اللازم نتيجة شح المواد الطبية.

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