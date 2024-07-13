عمليات حركة أنصارالله في البحر الأحمر تتسبب في إفلاس ميناء "إسرائيلي"

ويقع ميناء "إيلات" أو "أم الرشاش" على الساحل الجنوبي لفلسطين المحتلة على البحر الأحمر، ويربط فلسطين المحتلة بآسيا والمحيط الهندي دون الحاجة إلى عبور قناة السويس، لكن أحجام الشحن عبره كانت في انخفاض منذ ارتفاعه في الربع الرابع من عام 2022 حيث تعاملت المنشأة مع 124 ألف طن، وهو ما يمثل ضعف مستويات الربع الأول من ذلك العام.

وفي اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية في “الكنيست” في 7 يوليو/تموز، قال الرئيس التنفيذي للشركة "جدعون جولبرت" إنه لم يكن هناك أي نشاط في الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أي إيرادات.

ويتعامل الميناء بشكل أساسي مع البضائع السائبة وواردات البوتاس والسيارات بالإضافة إلى بعض الحاويات، وهو أصغر بكثير من موانئ فلسطين المحتلة على البحر الأبيض المتوسط ​​سواء في أشدود وحيفا، لكن آثار هجمات القوات المسلحة اليمنية أثرت بشكل واضح على التجارة في كيان العدو الصهيوني.

وعلى نطاق أوسع، أدت العمليات العسكرية اليمنية إلى تحويل مئات السفن الحاوية كل أسبوع إلى رحلة أطول بكثير، حوالي 4000 ميل أطول، حول الرأس الأفريقي إلى أوروبا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود والانبعاثات، مع الزيادة الأولى في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي الذي تم تقديمه في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وارتفعت صفقات بيع وشراء الحاويات مرة أخرى في النصف الأول من عام 2024م، حيث تفاعلت شركات النقل والشحن مع أسواق الشحن والتأجير المزدهرة. وبعد انخفاض المعاملات في النصف الثاني من عام 2023، وتم تداول أكثر من نصف مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م، وفقًا للمحلل.

وبما أن مشغلي السفن كانوا يبحثون عن كل سفينة متاحة من أجل تلبية الطلب على الخدمات المسافرة حول رأس الرجاء الصالح بشكل فعال والحفاظ على الجداول الأسبوعية.

وبحسب شركة ألفالينر، تم تداول 141 سفينة تحمل 572,600 حاوية نمطية بين يناير ويونيو، بمعدل 23 وحدة شهرياً، مقارنة بـ 15 عملية بيع شهرياً في النصف الثاني من عام 2023م.

وفي البداية اعتقدت شركات النقل أن اضطراب الشحن في البحر الأحمر سيكون قصير الأجل ولم تستجب على الفور للارتفاع في الأسعار في أواخر عام 2023م.

وعلى الرغم من تدفق 1.6 مليون حاوية نمطية جديدة في النصف الأول من عام 2024م، سعت شركات النقل إلى الحصول على المزيد من الأطنان في سوق البضائع المستعملة من أجل سد فجوات الجدول والاستفادة من الأسعار الثابتة.

وأفادت شركة ألفالينر أيضًا أن كل سفينة متاحة تقريبًا تعمل الآن في وظائف مربحة مع انخفاض الأسطول الخامل إلى 0.4% في مايو، وبينما زاد أسطول الحاويات الخامل بشكل طفيف خلال الأسابيع الستة الماضية، يظل عدد السفن العاطلة عن العمل أقل من 1% من إجمالي الأسطول.

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