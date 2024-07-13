ابرام 12 اتفاقية تعاون بحثي مشترك بين جامعتي شيراز وسانت بطرسبورغ

وقال علي حفيظي: تم إعداد خارطة الطريق لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجامعتين بعد عقد اجتماعات متكررة والتي تتضمن اتفاقيات مختلفة للتعاون البحثي والتعليمي والثقافي.

وأضاف علي حفيظي: إن إبرام 12 اتفاقية تعاون بحثي مشترك بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، وتقديم منح دراسية لـ 10 طلاب دكتوراه، واستمرار إقامة المدرسة الصيفية بجامعة سانت بطرسبرغ لطلاب جامعة شيراز والمدرسة الشتوية بجامعة شيراز لطلاب جامعة سانت بطرسبرغ من البنود المهمة في هذه المذكرة التعاون.

وتابع قائلا : إن إنشاء المركز التخصصي لجامعة سانت بطرسبرغ في جامعة شيراز وإنشاء المختبر التخصصي لجامعة شيراز في جامعة سانت بطرسبورغ ودعم الأبحاث المشتركة بين جامعتين، وعقد دورات تدريبية جيولوجية متخصصة مشتركة لطلاب الجامعتين من البنود المهمة الأخرى في مذكرة التعاون هذه.

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