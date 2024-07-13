١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٠ م
رمز الخبر: 85538058
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journalistزهراء ناظمي

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وزارة الصحة في غزة:

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في خان يونس إلى 71

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٠ م
رمز الخبر: 85538058
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في خان يونس إلى 71

طهران/ 13تموز/ يونيو/ ارنا- استشهد 71 فلسطينيا وأصيب 289 آخرين، السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين في منطقة مواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل أكثر من 71 شهيدا ومن 289 إصابة بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب، إن الطواقم الحكومية والإغاثية لاتزال تنتشل عشرات الشهداء والجرحى من مكان القصف والاستهداف.

وأضاف هذه المجزرة تأتي في ظل عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وأدان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، واصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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