١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85538107
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Dossier

ممثل حركة حماس في لبنان:

المقاومة الفلسطينية لن تخضع لشروط الاحتلال والإدارة الاميركية المتواطئة

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م
رمز الخبر: 85538107
المقاومة الفلسطينية لن تخضع لشروط الاحتلال والإدارة الاميركية المتواطئة

طهران/ 13 تموز/ يونيو/ ارنا- أكد ممثل حركة حماس في لبنان "أحمد عبد الهادي" في حديثٍ إلى الميادين: أنّ الاحتلال لن يُخضِع الشعب الفلسطيني "الذي قرر أن يقف مع المقاومة ويصمد معها" و المقاومة لن تخضع لشروط الاحتلال والإدارة الاميركية المتواطئة.

وشدد عبد الهادي على أن الاحتلال بارتكابه المزيد من المجازر لن يخضع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية المفاوضة، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية المفاوضة تتألم للمجازر لكنها لن تخضع لشروط الاحتلال والإدارة الاميركية المتواطئة.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "مروان عبد العال" في حديثه إلى الميادين، رفض المقاومة القبول بوقف إطلاق نار مشروط، مشدداً على أن الاحتلال واهم في هذا الإطار.

واعتبر عبد العال أن المفاوض الفلسطيني يتصرف من موقع قوة برغم المجازر الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّه "لا يستند إلى المقاومة في غزة فحسب بل إلى أكثر من جبهة مساندة".

کما أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، "محمد الحاج موسى" في حديثه إلى الميادين: أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وآخرها مجزرة مواصي خان يونس اليوم السبت، تزيد الفلسطينيين تمسكاً بمطالبهم.

وشدد الحاج موسى على أنّ المقاومة لن تعطي الأسرى للاحتلال من دون أن يدفع الثمن، مؤكداً أنّ المقاومة أبدت كل المرونة اللازمة من منطلق المسؤولية تجاه شعبها، وأنّ نتنياهو وضع عراقيل جديدة لأنه لا يريد التوصل لأي صفقة.

انتهی**1426

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