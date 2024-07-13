مساعد رئيس الجمهورية: مستعدون لتنفيذ واحات الحزام الاخضر على طريق كربلاء

وخلال لقائه مع السفير العراقي لدى ايران "نصير عبد المحسن عبدالله"، رأى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة البيئة الايرانية " علي سلاجقة" بأن الشعبين الايراني والعراقي شعب واحد وله الكثير من القواسم المشتركة وكلما تقاربت الامور والتفاهمات الثنائية في مختلف المجالات كان ذلك لصالح هذين الشعبين.

وفي اشارة الى ان التعاون الثنائي في مجال البيئة مازال قيد الدراسة في الجانب العراقي،صرح سلاجقة بأن ايران ايضا مستعدة للتعاون في تنفيذ مشروع واحات الحزام الاخضر وتنظيم الصرف الصحي ومعالجة النفايات على طول طريق المشاية الى كربلاء.

وبدوره اشار السفير العراقي لدى ايران الى ان تعزيز العلاقات وتوطيدها بين البلدين تعزز مصالح الشعبين الايراني والعراقي،مضيفا باقتراح ضم لجنة البيئة الثنائية الى اللجنة الاقتصادية في البلدين من اجل متابعة التعاون البيئي الثنائي المقترح من الجانب الايراني.

وفيما يتعلق بمشروع الحزام الاخضر على طريق كربلاء ، اوضح السفير العراقي انه يجب ان يعطى هذا المشروع الاهمية الكافية طوال العام وليس فقط اثناء مراسم الاربعين الحسيني لأن الزوار تتدفق بشكل يومي في كل عام الى العتبات المقدسة في العراق.

ولفت الى ان الوقت لم يفت بعد لعقد اجتماعات ثنائية دورية وحاسمة للجنة البيئة في البلدين من اجل مناقشة الامور البيئية والتعاون المشترك في هذا الخصوص خاصة بأن البلدين يتأثران اكثر من غيرهما بالغبار والعواصف الرملية.

انتهى**ر.م