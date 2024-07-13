استشهاد 15 فلسطينياً واصابة العشرات في قصف اسرائيلي على غرب غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"عن مصادر قولها إن "طائرات إسرائيلية استهدفت مصلى قرب المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ مما أدى إلى استشهاد 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات".

ويأتي الهجوم على مخيم الشاطئ بعد هجوم إسرائيلي آخر على منطقة النواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، وصف بـ"المجزرة".

واعلن مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في غزة، السبت، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن استشهاد 71 فلسطينيا على الأقل.

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