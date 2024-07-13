كنعاني يهنىء منتخب الشباب الايراني لكرة القدم بفوزه في بطولة كافا الدولية

وعلى حسابه الشخصي عبر شبكة التواصل اكس ، كتب كنعاني :" نهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وجهازه الفني والوسط الرياضي الايراني على فوزهم ببطولة كافا الدولية لكرة القدم".

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن جهود الرياضيين المبذولة من اجل الوصول الى قمم الاعتزاز ورفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية عاليا امر يدعو للفخر والثناء.

يشار الى ان منتخب الشباب الايراني لكرة القدم قد توج بلقب بطولة اتحاد وسط اسيا لكرة القدم (كافا) للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه امس على المنتخب القيرغيزي بنتيجة 3-0.

انتهى**ر.م