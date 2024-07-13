حزب الله يستهدف مواقع ومستوطنات جدیدة شمال فلسطین المحتلة

أعلن حزب الله الیوم السبت عن استهداف مباني يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة "مرغليوت" بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا فيها إصابات ‏مؤكدة.

کما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخ "فلق" انتشاراً لجنود العدو‎‏ الإسرائيلي ‏في محيط ثكنة "بيت هِلل" وحققوا إصابات مباشرة.

کما أکد حزب الله استهدافه انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع "معيان باروخ" ‏بصواريخ "فلق" وحققنا إصابات مباشرة.

کما أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ‏في محيط ثكنة "ميتات"، وذلك بالأسلحة الصاروخية التي حققت إصابة مباشرة.

وأشارت المقاومة، في بيانٍ اليوم السبت، إلى أنّ العملية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین