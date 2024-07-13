١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٤ م
رمز الخبر: 85538351
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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Dossier

كنعاني: ايران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على اللاجئين الفلسطينيين بمدينة خان يونس

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٤ م
رمز الخبر: 85538351
كنعاني: ايران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على اللاجئين الفلسطينيين بمدينة خان يونس

طهران /13 تموز/يوليو/ارنا- ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بشدة الهجوم الهمجي الذي شنه الصهاينة اليوم السبت على اماكن اللاجئين الفلسطينيين بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

واعتبر كنعاني هذا الهجوم الصهيوني الهمجي استمرارا للابادة الجماعية المتواصلة بحق اهل غزة وبدعم من امريكا وحلفائها المتشدقين بحقوق الانسان.

وراى بأن هذا العمل الجبان يهدف الى سحق روح المقاومة واضاف عزيمتها وصمودها المشرف والبطولي امام كيان الفصل العنصري.

ودعا كنعاني المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الاسلامية والمؤسسات المسؤولة عن الحقوق القانونية والانسانية ان تتبنى ردا حاسما وفعالا من خلال القيام بواجباتها الانسانية والقانونية وبذل كل الجهود الهادفة لوقف كامل ودائم للاعمال الاجرامية الصهيونية في قطاع غزة.

كما ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مجددا بالواجبات المهمة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة القضائية والقانونية واعتقال ومحاكمة الصهاينة العنصريين.

وطالب كنعاني جميع الدول والامم الاسلامية واحرار العالم بتقديم قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي المجرمين الى العدالة في اسرع وقت ممكن من خلال المتابعة القضائية الدولية وفرض عقوبات شاملة عليهم.

انتهى**ر.م   

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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