كنعاني: ايران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على اللاجئين الفلسطينيين بمدينة خان يونس

واعتبر كنعاني هذا الهجوم الصهيوني الهمجي استمرارا للابادة الجماعية المتواصلة بحق اهل غزة وبدعم من امريكا وحلفائها المتشدقين بحقوق الانسان.

وراى بأن هذا العمل الجبان يهدف الى سحق روح المقاومة واضاف عزيمتها وصمودها المشرف والبطولي امام كيان الفصل العنصري.

ودعا كنعاني المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الاسلامية والمؤسسات المسؤولة عن الحقوق القانونية والانسانية ان تتبنى ردا حاسما وفعالا من خلال القيام بواجباتها الانسانية والقانونية وبذل كل الجهود الهادفة لوقف كامل ودائم للاعمال الاجرامية الصهيونية في قطاع غزة.

كما ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مجددا بالواجبات المهمة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة القضائية والقانونية واعتقال ومحاكمة الصهاينة العنصريين.

وطالب كنعاني جميع الدول والامم الاسلامية واحرار العالم بتقديم قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي المجرمين الى العدالة في اسرع وقت ممكن من خلال المتابعة القضائية الدولية وفرض عقوبات شاملة عليهم.

انتهى**ر.م