كنعاني يلتقي بعدد من المستشرقين الروس في موسکو

وتفقد کنعاني معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الوطنية الروسية للعلوم في العاصمة الروسیة موسکو والتقی مع عدد من المستشرقين الروس وتحدث معهم في أجواء ودية.

وبحث المشاركون في هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والبحثي ودوره في تطوير العلاقات الثنائية.

كما تمت مناقشة دور أساتذة الجامعات الإيرانية والروسية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في مواجهة السياسات الأحادیة للدول الغربية.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني وصل إلى روسيا الخميس الماضي بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس والذي عقد أمس الجمعة في موسکو.

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