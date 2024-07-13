١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85538366
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كنعاني يلتقي بعدد من المستشرقين الروس في موسکو

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م
رمز الخبر: 85538366
كنعاني يلتقي بعدد من المستشرقين الروس في موسکو

موسکو/13 تموز/یولیو/ارنا-التقی المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة ناصر کنعاني الیوم السبت بعدد من المستشرقين الروس في موسکو.

وتفقد کنعاني معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الوطنية الروسية للعلوم في العاصمة الروسیة موسکو والتقی مع عدد من المستشرقين الروس وتحدث معهم في أجواء ودية.

وبحث المشاركون في هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والبحثي ودوره في تطوير العلاقات الثنائية.

كما تمت مناقشة دور أساتذة الجامعات الإيرانية والروسية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في مواجهة السياسات الأحادیة للدول الغربية.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني وصل إلى روسيا الخميس الماضي بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس والذي عقد أمس الجمعة في موسکو.

انتهی**2054

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