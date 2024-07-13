الامين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة يؤكد مواصلة العلاقات الطيبة مع ايران

واعرب الامين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة عن تهانيه وتبريكاته لبزشكيان عبر رسالة خطية متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء مسؤوليته الجديدة.

ولفت بولوليكاشفيلي في رسالته هذه الى ان ايران ومنذ انضمامها الى منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة عام 1975 كعضو مؤسس ، كانت ولا زالت من اهم الاعضاء واكثرهم نشاطا في هذه المنظمة، مبيّنا ان ايران تعاونت بشكل وثيق ومثمر للغاية في المناصب الرفيعة التي تولتها في اللجان الفنية والقانونية للمنظمة.

كما اكد على مواصلة العلاقات الطيبة والجيدة وتعزيز التعاون المميز بين ايران ومنظمة السياحة العالمية خلال فترة رئاسة الرئيس الايراني الجديد، واردف انه يتوق الى زيارة ايران مرة اخرى في اقرب فرصة ممكنة.

انتهى**ر.م