كنعاني: دول مجموعة البريكس تتصدى للاكاذيب التي تنشرها وسائل الاعلام الغربية

واشار كنعاني الى ان المشاركون في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية دول مجموعة البريكس بموسكو ، قد ناقشوا دور الاعلام في تعزيز المكانة الدولية لمجموعة البريكس وانشاء منصة معلوماتية مشتركة وتنسيق مواقف الدول الاعضاء والترويج لمبادىء التجمع والاعداد لقمة التجمع القادمة في كازان في تشرين الاول/اكتوبر 2024.

واضاف انه تم خلال هذا اللقاء تبادل الاراء حول استراتيجيات التعامل مع المعلومات الكاذبة وتزوير الحقائق من قبل ما يسمى بوسائل الاعلام الرئيسية التابعة للانظمة الغربية في دائرة المعلومات ضد الدول الحرة المستقلة.

كما تطرق المشاركون الى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني كقدرة جديدة لتعزيز التعاون الاعلامي وانشطة الدبلوماسية العامة.

وافاد كنعاني بأن التجمع القادم للمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية دول مجموعة البريكس سيكون في عقد قمة في كازان بروسيا في تشرين الاول /اكتوبر 2024، مضيفا بأنه تم الاتفاق على ان تقوم مجموعة البريكس والمتحدثون الرسميون لوزارات خارجية الدول الاعضاء في هذه المجموعة بتحديد الية مشتركة لتبادل المعلومات المشتركة في وسائل الاعلام ومنصات الفضاء الافتراضي.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه وعلى هامش هذا الاجتماع ، اتيحت الفرصة لاجراء محادثات ثنائية جيدة حول تعزيز التعاون الاعلامي والثقافي مع المتحدثين الرسميين للدول المشاركة ومنها البرازيل ، الامارات العربية المتحدة ، واثيوبيا واعضاء المشاركين الاخرين .

انتهى**ر.م